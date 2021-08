Timothy Castagne staat terug op het trainingsveld na zijn zware blessure

Op het afgelopen EK liep Timothy Castagne een zware blessure op aan de oogkas. Maar nu staat hij terug op het trainingsveld bij Leicester City.

Timothy Castagne zijn club, Leicester City, plaatste een foto van Castagne die opnieuw op het trainingsveld te zien is. Onze landgenoot traint vooralsnog met een masker om zijn aangezicht te beschermen na zijn zware blessure.



Op de website van de Foxes zien we dat ook Youri Tielemans en Dennis Praet aanwezig waren op de training. Zaterdag speelt Leicester om de Community Shield tegen kampioen Manchester City. Op 14 augustus staat dan de opener in de Premier League op het programma, thuis tegen Wolverhampton.