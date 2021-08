Jordi Condom naar Anderlecht: "Het is David tegen Goliath"

Zondag kruisen Anderlecht en Seraing de degens. En dat zou wel eens een interessant duel kunnen worden.

Jordi Condom wil met Seraing wel degelijk iets rapen in Anderlecht: "We moeten niet te veel respect tonen", klonk het op de persconferentie.

David tegen Goliath

"Maar het is natuurlijk een beetje de strijd van David tegen Goliath. Dus moeten we dapper zijn en er alles aan doen."

"We moeten het opnemen tegen een gigant in België en dat is voor ons een extra motivatie om er het allerbeste uit te halen."