Marvin Ogunjimi begint een nieuw avontuur bij zijn 19de club in zijn carrière

Het leek er even op dat de carrière van Marvin Ogunjimi er definitief op zat, maar niets is minder waar. De Belgische spits tekende een tweejarig contract bij zijn nieuwe club. De 19de al in zijn lang gevulde carrière.

Sporza weet te melden dat Marvin Ogunjimi een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend bij Bergen in de derde amateurklasse. De nog steeds maar 33 jarige spits en voormalig Rode Duivel zat zonder club nadat zijn contract bij Patro Eisden niet werd verlengd. Ogunjimi is een echte wereldreiziger. Hij speelde bij clubs in Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Albanië, Kazachstan, Wit-Rusland en wat dichter bij huis in Nederland bij MVV. In België kreeg hij zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen nadien volgde nog Racing Genk (zijn beste periode), Standard Luik, Beerschot, OH Leuven, Lierse Kempenzonen en Patro Eisden. Nu gaat hij zijn kunnen tonen bij Bergen in de derde amateurklasse. Ogunjimi kwam zevenmaal uit voor de Rode Duivels waarin hij vijfmaal tot scoren kwam.