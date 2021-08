Voormalig keepertrainer van Antwerp weet hoe je Didier Lamkel Zé moet aanpakken

Vedran Runje was tot vorig seizoen keeperstrainer bij Antwerp. Momenteel is hij aan de slag bij Porto en hij gaf een woordje uitleg over hoe je met Didier Lamkel Zé moet omgaan.

"Didier is een speciaal iemand. Hij is geen slecht persoon, maar je moet hem weten te managen door met hem praten en hem zo te kanaliseren", klinkt het in La Dernière Heure.

Zo onthult Runje hoe Vercauteren en zijn staf erin geslaagd zijn om Lamkel Zé toch in het gareel te houden. "Soms hebben we hem kunnen overtuigen om bepaalde taken uit te voeren, soms sloten we onze ogen. Het talent is er, maar Didier is zoals hij is. Hij houdt ervan om een show te geven en om de aandacht te trekken. Het is allemaal een kwestie van management", besluit Runje.

Lamkel Zé zit al een hele tijd in b-kern van Antwerp en het ziet er niet naar uit dat hij terug gaat aansluiten bij de kern van Priske. Deze heeft een tijdje geleden aangegeven dat het hoofdstuk Lamkel Zé voor hem afgesloten is.