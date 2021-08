Beerschot-voorzitter verwacht veel van nieuwe aanvaller: "Een stevige transfer waar we fier op zijn"

Er is weer hoop bij Beerschot, hoop op doelpunten. Daar moet de nieuwe aanvaller voor zorgen. De 26-jarige Lawrence Shankland maakte in zijn carrière al 140 goals. Dat deed hij in het verleden telkens in Schotland en mag hij nu in België komen proberen.

"Dit is een heel ­stevige transfer", kondigt Francis Vrancken, voorzitter van Beerschot, aan bij Het Nieuwsblad. "Een transfer waar we heel fier op zijn. Het is een dossier waar we maanden aan gewerkt hebben. Finaal hebben wij Lawrence kunnen overtuigen: financieel én met ons project."

Shankland greep bij Schotland net naast een EK-selectie. "Het was mooi geweest om een EK-ganger naar Beerschot te ­halen, maar het had de onderhandelingen misschien wat moeilijker kunnen maken." In elk geval: de nieuwe spits is binnen en die is bij Beerschot meer dan welkom. "In de aanval konden we vers bloed gebruiken, daar moeten we niet flauw over doen."

Karakter past perfect bij Beerschot

Wat zijn naast het scorend vermogen nog zijn kwaliteiten, op en naast het veld? "Hij brengt een pak ervaring mee en met zijn karakter zal hij perfect bij deze club passen. Een vrolijke jongen die heel ludiek uit de hoek kan komen. Maar daarnaast ook een speler die zegt waar het op staat. Op zijn ­manier kan hij de kleedkamer mee op sleeptouw nemen."

Overigens betekent de komst van Shankland niet dat het huiswerk van Beerschot al helemaal af is. "We ­hebben met deze transfer al wel een belangrijke stap gezet, maar we werken verder, zonder domme dingen te doen. Dat doen we niet bij euforie, maar ook niet als het even wat minder gaat."