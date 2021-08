'Belangstelling voor KVM-verdediger Thibault Peyre zwelt aan'

Thibault Peyre wordt zachtjes aan naar de uitgang begeleid bij KV Mechelen. Belangstelling voor de centrale verdediger is er wel voldoende. Het Franse Clermont toonde interesse in hem, maar is inmiddels niet meer de enige ploeg.

Clermont eindigde vorig seizoen tweede in Ligue 2 en promoveerde voor het eerst in zijn bestaan naar de Ligue 1. Volgens Gazet van Antwerpen kan Peyre ook naar een ploeg die al langer vaste waarde is in de Ligue 1. Ook Montpellier, vorig seizoen de nummer 8 uit de Ligue 1, zou zich gemeld hebben.

Ook interesse uit België

Daarnaast hebben ook een aantal Belgische clubs hebben reeds gepolst. Wellicht zal er binnenkort dus wel een oplossing uit de bus komen, al is er nog van alles mogelijk. De volgende bestemming van Peyre kan zowel in België als in Frankrijk liggen, zowel een definitieve transfer als een uitleenbeurt behoort nog tot de mogelijkheden.

Sinds zijn komst naar KV Mechelen was Peyre basisspeler, maar dit seizoen is hem enkel een plek in de tribunes gegund. Nochtans heeft KV met zes tegentreffers in drie wedstrijden ook zonder hem niet de meest stabiele verdediging.