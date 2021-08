Na weken onderhandelen is de nieuwe spits van Genk eindelijk onderweg naar de Luminus Arena

KRC Genk kon in de voorronde van de Champions League nog beroep doen op zijn topschutter Paul Onuachu. In de Europa League is die kans bijzonder klein. De Limburgers staan wel zeer dicht bij het aantrekken van een vervanger.

Het Nieuwsblad meldt dat de deal omtrent Ike Ugbo met Chelsea nog deze week wordt afgerond. KRC Genk zou zo'n 3,5 miljoen euro ophoesten voor de 23-jarige spits. Ugbo zal alvast geen aanpassingsperiode nodig hebben. Hij was bij Cercle Brugge goed voor zestien doelpunten vorig seizoen.