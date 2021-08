🎥 Lionel Messi officieel voorgesteld als PSG-speler: "Ik wil titels blijven winnen en daarom ben ik naar hier gekomen"

Het is gebeurd! De officiële voorstelling van Lionel Messi als speler van PSG heeft zonet plaatsgevonden. Op een persconferentie in Parijs vertelde Messi de wereld dat hij na zijn vertrek in Barcelona met PSG voor zoveel mogelijk prijzen wil gaan. Daar zal ook de Champions League bijhoren.

Enkele dagen geleden stond Messi nog in tranen een persconferentie te geven in Barcelona. "Het was zo moeilijk om Barcelona te verlaten, maar ik ben zo blij dat ik naar Paris Saint-Germain, een ambitieuze club en een topploeg, kan komen. Het heeft de voorbije jaren al geweldige transfers gedaan. De ploeg is ongelooflijk. Ik ga samenspelen met de allerbeste spelers."

Messi is nog altijd zeer competitief, zo verzekert hij heel PSG. "Ik wil nog altijd voetballen, ik wil nog altijd winnen. Zoals ik dat al wil van in het begin van mijn carrière. Deze club is klaar om te strijden voor alle trofeeën. Dit is mijn doel: ik wil titels blijven winnen en daarom ben ik naar hier gekomen. Ik weet dat mijn doelen en die van PSG hetzelfde zijn. Ik wil PSG bedanken voor de manier waarop ik ben onthaald."

🗣️ "I may need a pre-season myself"



Lionel Messi admits he is not sure when he will be fit enough to make his PSG debut after a hectic summer pic.twitter.com/llsnjvCQ0q — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2021

Het is allemaal heel snel gegaan. Messi weet dan ook nog niet of hij snel in actie zal komen voor zijn nieuwe ploeg. "Het zijn gekke dagen geweest. Ik sprak gisteren nog maar pas met de technische staf. Misschien heb ik een soort van voorbereiding nodig. Ik ga beginnen trainen en werken. Ik hoop zo snel mogelijk te kunnen spelen."