OFFICIEEL: Beerschot plukt nieuwe aanvaller weg uit Schotland

Beerschot had dringend nood aan aanvallende versterkingen en vandaag heeft de club een nieuwe spits voorgesteld. Beerschot haalt namelijk Lawrence Shankland weg bij Dundee United.

Beerschot toonde al langer interesse in Shankland en nu is de transfer ook helemaal rond. De Belgische club heeft de transfer namelijk deze ochtend bekendgemaakt. Shankland komt over van Dundee United.

Lawrence Shankland was één van de sterkhouders bij Dundee United. Zo was de 26-jarige spits goed voor 40 doelpunten in 74 wedstrijden voor de Schotse club. Shankland kwam ook al uit voor de nationale ploeg van Schotland, waarin hij al goed was voor 1 doelpunt in 4 matchen.