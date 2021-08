Zware tegenvaller voor Hakim Ziyech in Europese Supercup

Ziyech opende eerder de score voor Chelsea tegen Villarreal, maar kende daarna een zware tegenslag. Hij viel geblesseerd uit aan de schouder. Het is nog niet duidelijk hoelang hij buitenstrijd zal zijn.

Lange tijd leek Ziyech zijn avontuur bij Chelsea voorbij, maar nu kreeg hij toch weer zijn kans in een Europese finale. Heel veel pech dus voor de aanvallende middenvelder.

Chelsea goalscorer Hakim Ziyech is forced out of the UEFA Super Cup with a shoulder injury. pic.twitter.com/4NDL1zSy4W