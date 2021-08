Anderlecht maakt Europese selectie bekend: nieuwkomer uit voorzorg in de tribunes

Donderdagavond zal Anderlecht zijn ruime voorsprong tegen het Albanese Laci verdedigen. De Brusselaars maakte alvast de geselecteerde namen voor het Europese duel bekend. Daarbij één opvallende afwezige.

In de voorrondes van de Conference League moet Anderlecht een 0-3 voorsprong uit de heenwedstrijd zien te verdedigen. Dat mag in principe geen probleem vormen tegen het bescheiden Laci. Vincent Kompany rekent grotendeels op dezelfde namen.

Wie wel in het lijstje ontbreekt is Joshua Zirkzee. De Nederlandse huurling liep in zijn competitiedebuut voor paars-wit een dijblessure op en is niet beschikbaar voor het Europese duel. Het is alleszins niet ernstig, maar Kompany heeft geen zin in onnodige risico’s. Zo is de kans groot dat Isaac Thelin opnieuw zijn kans in de basis grijpt.