Wie verlost overbodige pion van Anderlecht uit zijn lijden? Verdediger traint alleen met physical coach

Het is al langer duidelijk dat Anderlecht Elias Cobbaut deze zomer nog wil slijten. De verdediger verschijnt nauwelijks in de selectie en moet de komende twee weken nog haastig zoeken naar een oplossing. Zijn lot is alvast bikkelhard.

Want volgens Het Nieuwsblad traint de 23-jarige centrale verdediger moederziel alleen. De linkspoot verschijnt in tegenstelling tot Trebel, Bakkali en Sanneh niet op het trainingsveld bij de B-ploeg. Elias Cobbaut traint in de week wel nog mee met het eerste elftal, maar bij matchvoorbereidingen wordt hij volledig links gelaten. Dan moet de Mechelaar zijn conditie op peil houden bij een physical coach. Dat doet hij in een klein hoekje aan de zijkant van het veld ... Paars-wit zoekt nog volop naar een mogelijke oplossing. Ze betaalden in 2018 maar liefst drie miljoen euro voor Cobbaut, nu staat hij op het vertreklijstje van de Brusselse club.





