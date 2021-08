KAA Gent moet Europese blamage in Letland zien te vermijden: "Ze kunnen ons pijn doen"

KAA Gent heeft in de voorrondes van de Conference League nog heel wat werk voor de boeg. Ze moeten in Letland een Europese blammage zien te vermijden.

De jongens van Vanhaezebrouck staan dus voor een lastige karwei tegen het bescheiden Rigas FS. Ondanks het teleurstellende gelijkspel uit de heenwedstrijd zal KAA Gent zich gewoonweg moeten plaatsen voor de volgende ronde: "Na een 2-2 gelijkspel voor eigen publiek was dat vroeger niet evident. Nu kunnen we eventueel nog mikken op verleningen of strafschoppen”, vertelt Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

Toch zet de trainer zijn spelers op scherp en legt hij de pijnpunten van zijn elftal bloot: “We moeten veel efficiënter omspringen met onze doelkansen. Maar dan heb ik het niet enkel over mijn spitsen, ook mijn verdedigers. Van mijn middenvelders wil ik ook meer doelpogingen noteren.”

Onnodige fouten

Is er een Lets sprookje in de maak? Hein Vanhaezebrouck blijft op zijn hoede voor zijn Europese tegenstander en looft hun kwaliteiten: “Ze hebben enorm veel power en we maakten achterin veel fouten. We slikten in de heenwedstrijd vermijdbare doelpunten. Er zijn geen garanties in het voetbal. Ze hebben de mogelijkheden om ons pijn te doen.”

De Buffalo’s zullen het zonder Roman Bezus moeten doen. Hij is nog niet volledig wedstrijdfit en ook Elisha Owusu blijft thuis. Giorgi Tsjakvetadze is er dan wel weer bij