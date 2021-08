🎥 Noorderburen begrijpen overstap van Zirkzee niet: "Zonde dat die jongen kiest voor een puinhoop als Anderlecht"

Anderlecht heeft dit seizoen met Joshua Zirkzee hun gewilde spits beet. De jonge huurling van Bayern Mรผnchen toont zich meteen gretig op de Belgische velden, al begrijpen ze in Nederland helemaal niets van zijn keuze.

De 20-jarige Nederlander moest elders speelminuten vergaren om zich via deze weg verder te ontwikkelen. Paars-wit stuntte met de (tijdelijke) komst van Zirkzee. Al hadden ook onze noorderburen hem graag in eigen land bezig gezien.

Want in De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN analyseerden ze het spitsenprobleem bij Feyenoord. Volgens Kenneth Perez was Joshua Zirkzee, die nog actief was in de jeugdreeksen van de Rotterdammers, de oplossing.

“Mijn optie was Zirkzee”, vertelt de analist die de keuze voor Vincent Kompany en co niet begrijpt: “Ik vind het zonde voor die jongen dat hij naar een club in puinhoop gaat, Anderlecht. Hoezo zegt zijn zaakwaarnemer niet gewoon ‘We gaan naar Feyenoord, hoe het ook moet.’”