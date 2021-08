OFFICIEEL KV Kortrijk haalt Algerijns talent voor vijf seizoenen binnen

KV Kortrijk, Abdelkahar Kadri en zijn club Paradou AC kwamen tot een overeenkomst voor een transfer van het Algerijnse talent. Als hij zijn medische tests gunstig aflegt, tekent Abdel een contract voor vijf jaar.

Abdelkahar Kadri, 21 jaar, was de voorbije twee seizoenen een van de opvallendste spelers in de Algerijnse Ligue Professionelle, de hoogste klasse in het Noord-Afrikaanse land. Hij speelde in die tijd 46 wedstrijden voor zijn club waarin hij 5 keer scoorde en 5 assists aanbracht. Hij speelde ook 8 wedstrijden in de CAF Confederations Cup, een tegenhanger van de Europacup.

De jongste maanden kwamen in de media berichten over interesse van clubs als Ajax en FC Porto maar onderhandelingen tussen scouts van KVK en Paradou, de club waarmee eerder al banden werden gesmeed bij de overgang van Youcef Atal, leidden tot een akkoord.

“Het kan nog even duren voor Abdel bij ons is, omdat de visumformaliteiten altijd wel wat tijd in beslag nemen, maar ik ben heel hoopvol over de kwaliteiten van de speler,” zegt sportief manager Rik Foulon.

“Het is een speler die heel snel het niveau van de Belgische competitie moet kunnen oppikken”, aldus Foulon nog. “Hij is een spelbepalende speler die op de 8 of de 10 speelt, soms zelfs op de 11. Hij is tweevoetig, heeft een goede dribbel en kan zich vrijmaken op een korte ruimte. Zijn grote troef is zijn snelheid met de bal aan de voet.”Eenmaal de medische tests zijn afgelegd, versterkt Abdel onze spelersgroep."