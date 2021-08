Mannaert dient Anderlecht-voorzitter van antwoord: "Nmecha was géén speler van Anderlecht, hé"

Wouter Vandenhaute klaagde enkele weken geleden de manier van werken van Club Brugge aan. Zo zou iedere speler waarin RSC Anderlecht interesse heeft prompt een blauw-zwart voorstel krijgen. Vincent Mannaert reageert.

Wouter Vandenhaute had het zelfs over matennaaierij tussen de Belgische topclubs. “Ik heb Wouter daarover aangesproken”, reageert Vincent Mannaert in Humo. “Hij liet weten dat zijn woorden uit de context gerukt zijn.”

Eén van de dossiers was de mogelijke transfer van Lukas Nmecha naar Club Brugge. “Maar Nmecha was een speler van Manchester City”, aldus Mannaert. “Niet van Anderlecht, hé. Het zou vreemd zijn dat we niet geïnteresseerd zijn in iemand die het goed doet in de Belgische competitie. Die uitspraken hielden totaal geen steek.”