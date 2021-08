Beklijvende reacties op overlijden Berrier: "Drie dagen geleden zei ik nog dat hij één van de beste was"

De voetbalwereld reageert geschokt op het overlijden van Franck Berrier. Wij bundelden enkele reacties.

Franck Berrier overleed afgelopen nacht aan een hartstilstand. Hij werd amper 37 jaar oud. We verzamelden enkele reacties op de sociale media naar aanleiding van zijn overleden.

De meest in het oog springende reactie kwam van Théo Bongonda. "Ik sprak drie dagen geleden nog over hem, dat hij één van de beste spelers was waarmee ik de kans kreeg om samen te voetballen. Ik ben triest en in shock."

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès soudain de Franck Berrier. Le RSCA souhaite beaucoup de courage à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/OGqGk2ni1l — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 13, 2021

Verschrikkelijk nieuws. 😞 De hele Brugse familie leeft mee met de familie en vrienden van Franck Berrier. 💫 pic.twitter.com/yMdFTMgUq8 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 13, 2021

Former JPL player Franck Berrier passed away. Our thoughts are with his family and friends.



Rest in peace, Franck. pic.twitter.com/X0iDhtQMdG — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) August 13, 2021

Essevee vernam met grote droefenis het overlijden van Franck Berrier. ✨



We wensen de familie van Franck heel veel sterkte in deze moeilijke periode. pic.twitter.com/IEMjKM9Hn2 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) August 13, 2021

We vernamen zonet het droevige nieuws dat Franck Berrier op 37-jarige leeftijd overleden is.



We wensen familie, vrienden en ex-clubs veel sterkte toe met dit verlies. pic.twitter.com/LZBPYvGNOv — KV Mechelen (@kvmechelen) August 13, 2021

Je parlais de lui encore y’a 3 jours en disant que c’était un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai eu la chance de jouer , je suis vraiment triste et choqué 💔 — Théo Bongonda (@Theo_Bongonda) August 13, 2021

Every @kvoostende and football fan are devastated by this terrible news 🙏🏻Our deepest thoughts are with Franck’s family in this very difficult moment. The 🟢🔴🟡 family will be there to support you & honour Franck’s legacy! https://t.co/5bhENEXIWa — Gauthier GANAYE (@GGanaye) August 13, 2021