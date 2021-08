Meer details bekend rond het overlijden van Franck Berrier

De Franse voetballer Franck Berrier is overleden. Hij werd amper 37 jaar oud.

KV Oostende maakte het nieuws wereldkundig dat oud-profvoetballer Franck Berrier overleden is. Hij stierf deze nacht aan de gevolgen van een hartstilstand.

Berrier moest in 2019 noodgedwongen stoppen met voetballen na hartproblemen. Hij was toen speler bij KV Mechelen, maar kwam er door de medische kwestie niet in actie.

Volgens Sporza kreeg Franck Berrier gisteren een hartaanval tijdens het padellen in de buurt van Oostende.

Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij vannacht een tweede hartstilstand en die werd hem uiteindelijk fataal.

