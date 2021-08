Vreselijk nieuws: Franck Berrier is op 37-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand

Vreselijk nieuws bereikt de voetbalwereld. Franck Berrier - nog maar 37 - is niet meer. We kennen Berrier uiteraard als de technisch vaardige voormalige voetballer van Zulte Waregem, Standard, Oostende en KV Mechelen. De Fransman is overleden aan een hartstilstand.