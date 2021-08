Pro League nam beslissing over uitstellen van duel tussen Anderlecht en AA Gent

Het duel tussen Anderlecht en AA Gent van 22 augustus wordt op vraag van beide clubs uitgesteld naar een latere datum.

Beide clubs vroegen om uitstel, om zo meer rust te hebben in aanloop naar de laatste voorronde van de Conference League, zo laat kalendermanager Nils Van Brantegem weten

In de play-offronde van de Conference League neemt Anderlecht het op tegen Vitesse. AA Gent kijkt in de vierde en laatste voorronde het Poolse Rakow Czestochowa in de ogen.

Tussen de twee duels stond de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent gepland, op 22 augstus om 13.30 uur.

De Pro League werkt hieraan graag mee om zo de kansen om door te stoten naar de groepsfase van de Conference League te vergroten.

Wanneer de wedstrijd effectief gespeeld zal worden, is nog niet bekendgemaakt.