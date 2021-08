📷 OFFICIEEL Manchester heeft Varane eindelijk beet: "In de geschiedenisboeken terecht komen"

Het heeft lang geduurd, maar net voor de aftrap van de eerste competitiematch kon Manchester United de transfer van Raphaël Varane aankondigen.

De 28-jarige verdediger komt over van Real Madrid en ondertekende op Old Trafford een contract voor vier seizoenen.

"Ik krijg hier de kans in de Premier League te spelen", zei de Fransman. "Dat voorstel kon ik niet naast mij neerleggen. Ik wil nog veel bereiken in mijn carrière en vervoeg een team met veel topspelers die allen elke wedstrijd willen winnen. Ik heb al met coach Ole Gunnar Solskjaer gesproken en zie de ploeg de voorbije jaren telkens progressie maken. Ik wil het verschil maken en zal alles geven om in de geschiedenisboeken van deze prachtige club terecht te komen."