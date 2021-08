OFFICIEEL Sporting Charleroi ziet speler vertrekken naar Deinze in 1B

Sporting Charleroi heeft een overeenkomst bereikt over Gaëtan Hendrickx. Hij trekt naar Deinze in 1B.

Gaëtan Hendrickx heeft een contract voor twee seizoenen en een optie voor een extra jaar getekend bij Deinze in 1B.

De 26-jarige Hendrickx was sinds 2016 aan de slag bij de Carolo’s. Hij speelde 101 wedstrijden voor de Zebra’s en scoorde daarin vier keer. Vorig seizoen werd hij nog een half jaar uitgeleend aan KV Kortrijk.

"Mijn keuze voor KMSK Deinze was redelijk snel gemaakt,” vertelt Hendrickx. “Het is een ambitieuze club en de faciliteiten op Deinze zijn beter dan sommige clubs in eerste klasse. Ik ken hier al enkele spelers, en ik had ook een zeer goed gevoel tijdens het gesprek met de coach. Ik kijk enorm uit naar dit seizoen.”

Voorzitter Denijs Van De Weghe wist deze week op een persconferentie te vertellen dat er nog transfers op de planning staan, en is dan ook tevreden met deze nieuwe aanwinst: “We willen de kern nog wat uitbreiden in de breedte en Gaëtan, een man met ervaring die altijd op het hoogste niveau gespeeld heeft in België, is dan ook een mooie transfer voor de club.”