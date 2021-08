'Paul Onuachu heeft duidelijke ambitie voor zijn toekomst, maar heeft stilaan een dik probleem'

De tijd begint stilaan te dringen voor Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits droomt van de Premier League en Genk is ondertussen uitgeschakeld in de Champions League. En toch is hij nog steeds niet weg.

Paul Onuachu kreeg samen met Jhon Lucumi een duidelijke boodschap mee van KRC Genk: bij een respectvol bod mocht hij weg als hij dat zelf ook zag zitten. En de Nigeriaanse aanvaller van Genk droomt van een transfer. De topschutter wil graag naar de Premier League als het even kan. Probleem: op een dikke twee weken van het einde van de transfermarkt zijn er geen aanbiedingen binnengelopen voor hem, weet Het Laatste Nieuws. 2024 Nog steeds geen enkel bod. Terwijl er voor Lucumi minstens vier clubs interesse tonen, is het voor Onuachu heel erg stil. Dat lijkt onbegrijpelijk, maar in post-coronatijden is dat gezien de financiële armslag van heel wat Europese subtoppers niet zo gek. En de absolute top heeft geen trek in de spits. Transfer dan maar uit het hoofd zetten? Hij ligt nog tot 2024 onder contract.