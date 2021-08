Jack Hendry (KVO) draagt zege op aan overleden clubicoon: "Kleine reden gegeven om even te lachen"

KV Oostende beleefde een avondje met uiteenlopende gevoelens. Dankzij de driepunter op het veld van Seraing blijft het aan kop in het klassement. Daags voordien moest de club wel afscheid nemen van Franck Berrier. Jack Hendry draagt de zege dan ook aan hem op.

De ex-speler van KVO overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Enkele ogenblikken voor de aftrap verzamelden beide ploegen aan de middencirkel voor een minuut stilte. De drie punten en de daarbij horende leidersplaats … alvast een mooi eerbetoon voor de Fransman.

Jack Hendry had achteraf een mooi gebaar over voor Franck Berrier: “Ik zou deze overwinning graag aan hem willen opdragen, ook aan zijn familie en vrienden. Het is op dit moment een heel moeilijke periode voor iedereen die bij de club is betrokken. Deze overwinning was voor hem.”

De 26-jarige Schot speelde nooit samen met hem, maar kent zijn belang voor de club maar al te goed: “Ik weet hoe dicht hij bij de club stond. Hopelijk hebben we vandaag zijn familie en vrienden een kleine reden gegeven om even te lachen.”