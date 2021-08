De Europese spelerslijst van Antwerp is bekend met een aantal bekende afwezigen

Antwerp heeft zijn spelerslijst voor de Europa League ingediend en er zitten een paar afwezigen tussen.

Allereerst staat net als vorig seizoen Lamkel Zé niet op de spelerslijst. Al is dit geen verrassing te noemen want de speler van Antwerp zit al een hele tijd in de B-kern en mag vertrekken. De andere afwezigen zijn Boya, De Pauw en Ampomah, dit drietal mag beschikken bij Antwerp. Eén van de nieuwste aanwinsten, Viktor Fischer, vind je ook niet terug op de lijst. HIj heeft namelijk al Europees gespeeld met Kopenhagen en mag pas in de groepsfase aantreden voor Antwerp.

Tot slot is er nog de nieuwste aanwinst, Radja Nainggolan, die ontbreekt op de lijst. De reden hiervoor is simpel. De lijst moest binnen zijn vrijdagnacht en toen had Nainggolan nog niet zijn handtekening gezet. Een overeenkomst was er al wel maar hij moest nog zijn medische testen afleggen voor zijn transfer definitief was. Goed nieuws voor Antwerp is dat hij nog steeds kan toegevoegd worden en dan kan aantreden tegen Omonia Nicosia.

De 21 namen: Butez, De Wolf, Matijas, De Laet, Buta, Bataille, Almeida, Engels, Vines, Seck, Yusuf, De Sart, B. Verstraete, L. Verstraete, Haroun, Gerkens, Miyoshi, Benson, Balikwisha, Frey, Eggestein.