Dino Arslanagic scoort bij zijn debuut in Turkije

Deze zomer maakte Dino Arslanagic de overstap van AA Gent naar Göztepe in Turkije en daar is hij direct heel belangrijk.

Dino Arslanagic heeft al voor verscheidene Belgische ploegen gespeeld. Vorig seizoen was hij actief bij AA Gent en daarvoor was hij één van de sterkhouders centraal in de defensie van Bölöni bij Antwerp. In een verder verleden kwam hij nog uit voor Moeskroen en Standard Luik.

Zijn overstap naar AA Gent was geen groot succes en hij mocht afgelopen zomer beschikken. Gelukkig kwam Göztepe aankloppen en kreeg hij daar de kans om zijn carrière te herlanceren. Vanavond mocht hij zijn debuut maken in de wedstrijd tegen Antalyaspor en was hij direct belangrijk. De thuisploeg was op voorsprong gekomen via Fredy maar in de 92ste minuut was daar Arslanagic om de gelijkmaker nog binnen te werken.

Zo toont onze landgenoot zich meteen van goudwaarde bij zijn nieuwe werkgever.