Jérémy Doku en co blijven (opnieuw) steken op een gelijkspel tegen het Stade Brest van Jere Uronen

Het goudhaantje van de Rode Duivels toonde zich afgelopen zomer op het EK als een groot toptalent. Ondertussen is Jérémy Doku opnieuw actief bij Stade Rennes. Daar kwam hij zondag in actie, maar weer kon er door de Franse subtopper niet gewonnen worden.

Na het 1-1 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Lens, moesten Doku en co op het veld van Stade Brest op zoek naar de volle buit. Bij de thuisploeg stonden met Marco Bizot en Jere Uronen twee ex-Genkies in de basis.

Het was in een gesloten partij lang wachten op het eerste doelpunt. Een teleurstellend Stade Rennes kwam zes minuten voor tijd op voorsprong via Sehrou Guirassy. De aanvaller kwam een kwartier voor tijd in de plaats van Jérémy Doku en leek zijn ploeg een eerste driepunter van het seizoen op te leveren.



Maar in de toegevoegde tijd kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Beide ploegen moesten zich dus tevredenstellen met een punt.

Knotsgekke wedstrijd voor de Belgen bij Reims

Bij Reims stonden landgenoten Wout Faes en Thomas Foket in de basis tijdens een knotsgekke wedstrijd. Het regende er doelpunten, maar uiteindelijk moesten ook daar de punten na een 3-3 gelijke stand gedeeld worden.