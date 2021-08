Michel Vlap na teleurstellend debuut bij FC Twente: "Dat is gewoon balen"

Het is een tijdje geleden, maar Michel Vlap mag zich opnieuw voetballer noemen. Anderlecht stuurde hem eerder deze week op huurbasis naar de Eredivisie. Daar kende de Fries weliswaar een ontgoochelend debuut met zijn nieuwe ploeg.

Want FC Twente ging op speeldag één meteen onderuit op het veld van Fortuna Sittard. Ze kwamen nochtans op voorsprong via een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel, maar de thuisploeg boog de achterstand in de tweede helft om.

Michel Vlap debuteerde twintig minuten voor tijd voor zijn nieuwe werkgever. Maar ook de huurling van paars-wit kon de drie punten voor de ploeg uit Enschede niet verzekeren: “We hebben een slechte wedstrijd gespeeld en weinig gecreëerd. Deze wedstrijd werd onnodig verloren”, vertelt hij achteraf in een interview met zijn club.

De 24-jarige middenvelder was alleszins blij om opnieuw speelminuten te verzamelen: “Het was zalig om na een lange tijd weer op het veld te staan en opnieuw te voetballen. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik was aanwezig met de bal en heb mezelf getoond. Uiteindelijk is het balen, je wil die wedstrijd gewoon winnen.”

De ambitieuze club kent dus meteen duur puntenverlies. Michel Vlap had daarom een mooie boodschap voor de meegereisde fans in huis: “Ik heb zelf in de bus gezeten en het is een heel eind. Toch was het uitvak helemaal uitverkocht, dat is mooi.”