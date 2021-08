🎥 Toby Alderweireld kan zowaar een Ultratop hit worden

Toby Alderweireld is niet alleen een steengoede voetballer maar binnenkort heeft hij mogelijks zelf een hit dat zijn naam draagt te pakken.

Deze zomer vertrok Toby Alderweireld bij Tottenham Hotspur om een lucratief contract te tekenen in Qatar bij Al-Duhail SC. Alderweireld kwam in de zomer van 2015 over van Atlético Madrid en voetbalde zich snel in de harten van de Tottenham aanhang. In totaal zou hij 236 keer uitkomen in het shirt van de Londenaren waarin hij negen keer kon scoren en vijf assists gaf.

Hij was en is nog steeds immens populair bij de Tottenham aanhang en één fan heeft nu een nummer opgenomen dat één grote hulde is aan Alderweireld. Nu is het afwachten of dit ook een wereldhit gaat worden.