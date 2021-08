Radja Nainggolan is gebrand om iets te bewijzen bij Antwerp

Radja Nainggolan kwam al grappend de perszaal van Antwerp binnen "Ik dacht dat hier 300 man zou zitten", zei hij al lachend. Maar hij toonde zich direct heel gemotiveerd en heeft met Antwerp een doelbewuste keuze gemaakt.

De vraag die op iedereen zijn lippen brandde, was de vraag waarom dat Radja Nainggolan voor Antwerp heeft gekozen terwijl er ook aanbiedingen waren van Turkse clubs en van Cagliari. Nainggolan wond er geen doekjes om. "Puur economisch gezien was naar Turkije interessanter maar ik had het gevoel bij Antwerp dat ze een voorstel deden waar veel enthousiasme inzat. Dit merkte ik direct van zowel de voorzitter als van de andere mensen binnen de club waarmee ik heb gesproken. Antwerp heeft een grote inspanning geleverd om mij te overtuigen en daar ben ik dankbaar voor."

Niet alleen het financiële plaatje gaf de doorslag maar ook de ambitie van Antwerp en zijn persoonlijke ambitie: "Ik heb feitelijk nog nooit in België gespeeld en dat is een extra motivatie voor mij. Ik wil mij hier echt wel tonen zowel in Antwerpen als in België. Om eindelijk terug in Antwerpen te kunnen zijn na 17 jaar afwezigheid is ook mooi meegenomen. In het begin van mijn carrière speelde mij dat parten omdat ik niet bekend was in België. Ondertussen is dat anders maar ik ben echt enorm gemotiveerd om me hier te tonen."

Nainggolan heeft zijn leven in Italië opgebouwd (zijn vrouw is een Italiaanse) dat een terugkeer stond niet direct op het programma. "Ik heb er feitelijk nooit aan gedacht maar de periode bij Inter nu was zwaar. Na 17 jaar in Italië was ik wel degelijk naar het buitenland aan het kijken. Bleek dat Antwerp en België dus het 'buitenland' zijn geworden."