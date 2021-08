Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 4!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Bodart. Hij pakte een elfmeter van Holzhauser en deed daarnaast ook nog heel wat interessante en goede reddingen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Brandon Mechele was de man die achterin alles goed dichthield voor Club Brugge en zo de eerste in lijn was richting het aanvallende geweld, terwijl Dessoleil de Antwerpspitsen in zijn greep had en Cuesta ene Thomas Henry in de achterzak stak.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we een sterke én scorende Lynen, een assistgevende en lijnen uitzettende Odjidja, de maestro van Genk (inlcusief assist) Eiting en een alweer sterke Peeters met twee assists. Ook Maziz (Seraing) was overigens sterk.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Zirkzee (2 goals), De Ketelaere (1 goal, 2 assists) en verder was ook Undav alweer een bijzonder sterke werker én assistgever.

Dat levert dan onderstaand elftal op: