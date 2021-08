Kompany & Delcroix blikken vooruit op wedstrijd tegen Vitesse: "We zijn klaar om de uitdaging aan te gaan!"

Vincent Kompany en Hannes Delcroix blikten op de persconferentie van vandaag vooruit op de wedstrijd tegen Vitesse van morgen in de laatste voorronde van de Conference League.

Hannes Delcroix was de speler die trainer Vincent Kompany vandaag vergezelde op de persconferentie. De jonge verdediger van paars-wit speelde tijdens het seizoen 2019-2020 in de Eredivisie bij RKC Waalwijk en kent Vitesse dus wel een beetje. "Het is altijd leuk om tegen een Nederlandse ploeg te spelen. Jammer genoeg hou ik geen goede herinneringen over aan Vitesse omdat we er met 2-1 verloren. De club is wel veranderd na mijn passage in Nederland, maar ik kan niet wachten om tegen hen te spelen en een kleine revanche te pakken", vertelde Delcroix.

Club Brugge-huurling Loïs Openda mag morgen niet meespelen. De ploegmaat van Delcroix bij de nationale ploeg pakte rood in de vorige voorronde tegen Dundalk. "Ik kan niet blij zijn met zijn afwezigheid. Hij is een zeer snelle aanvaller en ik speel misschien wel tegen hem in de terugwedstrijd. Het maakt niet uit wie hem vervangt, we moeten gewoon klaar zijn", reageerde de verdediger van paars-wit.

Photonews

Ook Kompany gaf zijn mening over de tegenstander. "Het is een ploeg uit de top 4 van Nederland, wat ook een top 4-club is in België. We komen tegen een sterke tegenstander uit, maar ik hou er van om tegen zulke ploegen te spelen", vertelde de coach van Anderlecht. "Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Ik heb een ploeg gezien die hoog druk zet, agressief is en veel diepgang heeft. Het is een club die modern voetbal brengt met veel tempo en intensiviteit. Ik kan niet wachten om ze onder ogen te zien", ging Kompany verder.

Over hoe belangrijk deze partij is voor Anderlecht had Vincent Kompany dit te zeggen: "Bij Anderlecht is elke wedstrijd belangrijk. We hebben onze tegenstander geanalyseerd en vatten deze ontmoeting aan met kalmte. We hebben het geluk dat we thuis mogen beginnen. We zijn klaar om de uitdaging aan te gaan. De prioriteit van de club op korte termijn is om ons te plaatsen voor de poulefase".