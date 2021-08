Kapers op de kust: Marseille lijkt stokje te steken voor transferplannen Genk

Het stond al zo goed als vast: Ike Ugbo zou de nieuwste aanwinst van KRC Genk moeten worden. Ugbo werd vorig seizoen uitgeleend aan Cercle Brugge waar hij 17 keer wist te scoren in 34 wedstrijden. Genk zou de 22-jarige spits overnemen van zijn moederclub, Chelsea.

Nu lijken er toch kapers op de kust. Fabrizio Romano laat in een Tweet weten dat Marseille nog een stokje probeert te steken voor de transfer naar Genk. Zij willen Ugbo definitief overnemen van de Londense club. Ugbo en Chelsea zullen snel een beslissing maken over waar de toekomst van de spits zal liggen.

