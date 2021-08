Radja Nainggolan kent zijn (voorlopig?) rugnummer bij Antwerp

De meest spraakmakende transfer in de Jupiler Pro League deze zomer is ongetwijfeld de transfer van Radja Nainggolan naar Antwerp. Hij zit donderdag meteen in de selectie voor de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League.

Zo kennen we meteen ook het rugnummer waarmee Radja Nainggolan bij Antwerp zal voetballen. Hij is namelijk aan de Europese lijst toegevoegd met het nummer 44. Het is echter nog niet duidelijk of dit zijn vaste nummer zal worden.

De kans lijkt wel groot dat 44 het vaste rugnummer zal worden van Nainggolan, want deze nummer had de centrale middenvelder al bij AS Roma en ook vorig seizoen droeg hij deze nummer bij Inter.