Kan Anderlecht haar goede vorm doortrekken tegen Vitesse?

Anderlecht is nog maar één tegenstander verwijderd van de groepsfase van de Conference League. Die tegenstander is het Nederlandse Vitesse. Als Paars-Wit over een totaal van twee wedstrijden wint, pakt het een ticket voor de poulefase.

Goede vorm

Anderlecht ontvangt Vitesse in het Lotto Park voor de eerste heenwedstrijd. Paars-Wit mag dus alvast met het thuisvoordeel beginnen. Anderlecht zit overigens in een goede vorm. De ploeg van Vincent Kompany kon al vier wedstrijden op rij winnen. Ook in de Conference League had Anderlecht weinig problemen om zich te plaatsen na een 0-3 en 2-1 overwinning tegen Laçi.

Vitesse daarentegen had het lastiger met Dundalk FC, nochtans ook maar een kleinere ploeg uit de Ierse voetbalcompetitie. In de heenwedstrijd werd het 2-2 en kon Loïs Openda pas in de laatste minuut gelijk maken. De terugwedstrijd eindigde op 2-1 in het voordeel van Vitesse.

De Nederlanders kregen er dus maar liefst drie om de oren. Terwijl bij Anderlecht de buit al binnen was na de heenwedstrijd, had Vitesse een broodnodige terugwedstrijd nodig.

Scorend vermogen

Zowel Anderlecht als Vitesse lijken in deze Conference League makkelijk te scoren. Anderlecht scoorde in totaal vijf doelpunten in twee wedstrijden. Vitesse maakte er vier in twee wedstrijden. Nu uitdoelpunten niet meer zwaarder doorwegen, moet de thuisploeg niet meer vol in de verdediging gaan en dat levert dus duidelijk meer doelpunten op. Zien we donderdagavond in Anderlecht tegen Vitesse hetzelfde?

