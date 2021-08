Ex-Anderlechtspeler, ex-Moeskroenspeler, ...: Omonia Nicosia is niet zo onbekend als we zouden denken

Of Radja Nainggolan meteen minuten zal maken voor Antwerp tegen Omonia Nicosia? Dat is nog een goedbewaard geheim. De Cypriotische tegenstander? Die is niet zo geheim.

Er zijn heel wat spelers van Omonia Nicosia die mogelijk nog wel een belletje zouden kunnen doen rinkelen bij de kenners van het Belgische voetbal. Zo is er onder meer Jan Lecjaks, die in het seizoen 2010-2011 de dienst uitmaakte bij Sporting Anderlecht - hij was een van de verdedigers die Deschacht uit de ploeg moest houden ... En ook Marko Scepovic kent u misschien nog? Hij speelde in het seizoen 2015-2016 voor Moeskroen een jaartje in België. De Servische aanvaller tekende daarin voor zes goals in 24 wedstrijden, daarna verdween hij opnieuw in de anonimiteit.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Omonia Nicosia - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.