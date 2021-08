'Gent raakt onder de indruk van tegenstander en aast op verrassende spits'

AA Gent is stilaan klaar voor de play-offs van de Conference League. Ondertussen aast het wel nog steeds op versterking voorin.

De meest geciteerde naam de voorbije dagen en weken is die van Thomas Henry van OH Leuven, maar hij tekende tot op heden nog niet in de Ghelamco Arena.

Lemajic

En dus zijn ze bij de Buffalo's op zoek naar alternatieven. Een mogelijk B-plan komt uit de Conference League.

Zo weet Het Nieuwsblad dat Gent ene Darko Lemajic in de gaten houdt, een 27-jarige aanvaller van het Letse Riga - vorige week nog tegenstander van Gent.