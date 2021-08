'Manchester City verandert geweer van schouders en gaat voluit voor deze aanvaller als alternatief voor Kane'

Manchester City gaat op zoek naar een alternatief voor Harry Kane. Pep Guardiola heeft om die reden Dusan Vlahovic bovenaan de verlanglijst gezet.

Volgens RAI is de interesse van Manchester City in Dusan Vlahovic zelfs concreet. The Citizens hebben zelfs al een bod van tachtig miljoen euro neergelegd bij AFC Fiorentina. Op die manier hopen de Engelsen Atlético Madrid de loef af te steken.

Fiorentina nam Vlahovic in 2018 over van Partizan Belgrado. De aanvaller ontplofte helemaal in de Serie A en kan nu op 21-jarige leeftijd een droomtransfer maken. En voor La Viola is er een absolute jackpot op komst.