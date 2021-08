Komt er een einde aan het huwelijk van Lewandowski en Bayern München?

Robert Lewandowski is sinds jaar en dag de goalgetter van Bayern München. Aan dat huwelijk zou binnenkort wel eens een einde kunnen komen.

331: Dat is het aantal wedstrijden dat Robert Lewandowski tot nu toe speelde in het shirt van Bayern München. Sinds de zomer van 2014 speelt de Poolse spits al in Beieren, maar nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging (volgens SkySports). Lewandowski wordt komende zaterdag 33 jaar en het wordt dus stilaan tijd voor hem als hij ook elders nog eens wil bewijzen dat hij aan de lopende band kan scoren.

Het probleem is dat Bayern München Lewandowski niet graag ziet vertrekken. Ze willen een bedrag van 117 miljoen euro op hun rekening zien komen alvorens de topspits Bayern mag verlaten. Bild weet dat er deze zomer alleszinds geen transfer meer zit aan te komen voor de Pool. Met een contract dat loopt tot 2023 zal volgende zomer de laatste kans zijn voor Bayern om te cashen op de doelpuntenmachine.