Kompany spreekt zich voor het eerst écht uit over financiële situatie van Anderlecht: "Mensen beseffen niét dat ergste vermeden is"

RSC Anderlecht is stilaan aan het bouwen. Maar de Belgische recordkampioen zat de voorbije seizoenen héél diep. Niet alleen sportief, maar vooral in de boekhouding was het vijf voor twaalf.

Ook Vincent Kompany beseft dat RSC Anderlecht bijna een dood en begraven instituut was. “Mensen kunnen op afstand niet inschatten dat het ergste vermeden is. Een scenario zoals bij Rangers FC (het bankroet, nvdr.) had gekund.” “Ik ga nog enkele voorbeelden geven”, aldus Kompany in Het Laatste Nieuws. “Hoe lang heeft het geduurd eer AC Milan opnieuw aan de top stond? Arsenal FC is zelfs nog op de sukkel. Ik kan garanderen dat wij er weer gaan staan. Op eigen kracht.”