Feyenoord laat zien waartoe het in staat is op Europese avond

Feyenoord speelde gisterenavond tegen IF Elfsborg in de Conference League. Door 5-0 te winnen verbaasden ze iedereen.

"Swingen in de Kuip", staat te lezen in De Telegraaf. Iedereen is tevreden met het spel dat Feyenoord gisteren bracht. Met goed voetbal vernederden ze de mannen van Elfsborg. Luis Sinisterra was de belangrijkste man bij de Rotterdammers. Met een hattrick speelde hij de hele verdediging op een hoopje. Sinisterra lijkt de belangrijkste speler te worden van Feyenoord in de voorhoede na het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax.

Feyenoord kampt al een tijdje met serieuze financiële problemen. Die problemen zorgen ervoor dat ze niet wie dan ook naar Rotterdam kunnen halen. Ze moeten het tegenwoordig hebben van een ploeg die goed samenhangt en ook mooi voetbal brengt. De fans genoten er alleszinds van gisteren. "Que si que no, Luis Sinisterra", werd er gezongen in de tribunes.