Zorgen KV Oostende en Standard voor vuurwerk in de tweede helft?

Standard en KV Oostende openen de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Zij nemen het tegen elkaar op in Sclessin. Aftrap om 20u45. Standard staat momenteel op een zevende plaats. KV Oostende staat knap tweede.

KV Oostende

Als we even de eerste speeldag vergeten, dan kan KV Oostende met een perfect rapport naar huis komen. De kustploeg won tegen respectievelijk Racing Genk, AA Gent en RFC Seraing. Enkel op de eerste speeldag verloren ze van Charleroi. Oostende staat na vier speeldagen dan ook op een erg mooie gedeelde eerste plaats te blinken.

Doelpunten

Standard moet momenteel tevreden zijn met een gedeelde vijfde plaats, maar is wel de enige ploeg uit de top twaalf met een negatief doelpuntensaldo. De club uit Luik kon nog maar één keer de nul houden. Standard weet echter wel duidelijk het doel van de tegenstander staan, want ze scoorden elke gespeelde wedstrijd al minstens één doelpunt.

Ook KV Oostende zit in hetzelfde schuitje. De kustploeg kreeg al acht doelpunten binnen, maar scoorde er wel ook evenveel. Hun doelpuntensaldo staat op nul. Enkel Standard doet slechter in de top zeven.

Tweede helft

KV Oostende en Standard scoorden samen veertien doelpunten in dit seizoensbegin. Opvallend: van die veertien doelpunten werden er maar liefst dertien (!) in de tweede helft gemaakt. Enkel Marko Kvasina scoorde één keertje in de 32e minuut voor KV Oostende. Het mag overduidelijk zijn dat beide ploegen dus vooral in de tweede helft voor het spektakel zorgen.

Enkele bettips

Oostende staat knap tweedes en brengt net zoals vorig jaar mooi voetbal! KV Oostende wint of gelijkspel, odd: 1.83.

Standard heeft moeite om de nul te houden, maar scoort zelf ook heel vlot. Beide teams scoren, odd: 1.58.

13 van hun 14 goals vielen in de tweede helft dit seizoen, dit belooft dus een spektakel te worden na rust. De meeste goals vallen in de tweede helft, odd: 2.00.

