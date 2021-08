Felle strijd gaat ook na Standard-Oostende voort: "Laat weten als jullie een verdediger van zijn niveau hebben"

De nederlaag zat duidelijk hoog bij de CEO van de kustboys, Gauthier Ganaye. De Fransman stelde zich niet enkel luidop vragen bij het doelpunt, maar ging ook in de clinch met het social mediateam van de Rouches.

Standard haalde blijkbaar veel plezier uit de uitsluiting van Theate, nota bene ex-speler van Standard. Ganaye repliceerde giftig na afloop. “Laat maar weten als jullie een verdediger van zijn niveau in huis hebben”, klonk het ietwat cynisch.

On en a même plusieurs: @HugoSiquet, @MoussaSissako_, Laifis, Bope Bokadi… et des jeunes comme Al-Dakhil et Ngoy avec une mentalité exemplaire 😇 pic.twitter.com/pCy3QcXN3w