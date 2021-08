CEO van KV Oostende haalt uit naar de VAR

Standard en KV Oostende werkten deze avond het eerste duel af van speeldag 5. En het was een wedstrijd die bol stond van de dubieuze beslissingen van Lawrence Visser en de VAR.

Zo leek Amallah het enige doelpunt duidelijk te scoren vanuit buitenspelpositie. De VAR nam de fase onder de loep maar besloot Standard de treffer dan toch toe te kennen. Tot groot onbegrip van iedereen bij KV Oostende, waaronder CEO Gauthier Ganaye. Hij liet op Twitter nog eens duidelijk zijn onvrede blijken over de gang van zaken. "Roken jullie sigaren in het VAR-busje?", vraagt hij zich openlijk af.

Smoking cigars again in the VAR room tonight? @ProLeagueBE @ElevenSportsBEf @ElevenSportsBEn @kvoostende #accountability