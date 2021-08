Kevin De Bruyne haakt geblesseerd af bij Manchester City voor tweede speeldag

Op de openingsspeeldag ging Manchester City verrassend onderuit op het veld van Tottenham. De Bruyne begon op de bank maar kon ook bij zijn invalbeurt niet voor de kentering zorgen.

De Engelse landskampioen gaat op de tweede speeldag op zoek naar eerherstel tegen promovendus Norwich City. Dat zal ook zonder Kevin De Bruyne gebeuren want de Rode Duivel valt geblesseerd af in de selectie van Pep Guardiola.

De Bruyne was vrijdag niet aanwezig op de groepstraining waardoor ook Guardiola niet kon verzekeren of hij de middenvelder wel zou kunnen inzetten zaterdag. Het middenveld van City wordt nu bevolkt door Rodri, Gündogan en aanwinst Grealish. Jesus staat diep in de spits met in steun Ferran Torres en Bernardo Silva.