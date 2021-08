Manchester United wil smaakmaker een verbeterd contract geven

Manchester United wil niet dat hun Portugees goudhaantje snel gaat vertrekken. Daarom willen ze hem graag een beter contract aanbieden om andere clubs af te schrikken.

De transfer van Bruno Fernandes is tot op heden een schot in de roos voor zowel hem als Manchester United. Eind januari 2020 kwam hij over van Sporting Lissabon en sindsdien speelde hij 81 wedstrijden kwam hij al 43 keer tot scoren en gaf hij 25 assists.



Er werd even gevreesd dat Fernandes een grote transfer zou maken de komende tijd, maar United lijkt er voor gaan zorgen dat de sterspeler de komende jaren nog in het rood van United speelt. Dit weet het Engelse Sky Sports. Het huidige contract van Fernandes loopt nog tot 2025 (exclusief eenjarige cluboptie).