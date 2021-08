🎥 Het heeft niet lang geduurd: Lukaku scoort na amper 15 minuten

Het heeft niet lang geduurd: na amper 15 minuten kan Romelu Lukaku al scoren voor Chelsea.

Romelu Lukaku staat vandaag voor het eerst op het veld na zijn comeback bij Chelsea. Na amper 15 minuten weet hij het publiek van Arsenal al stil te krijgen met zijn eerste doelpunt van het seizoen.

In een ver verleden speelde Lukaku al in 15 wedstrijden voor Chelsea. Slechts vier keer stond de spits in de basis en slechts één keer werd hij niet gewisseld. Scoren lukte hem dan ook nooit, tot vandaag.