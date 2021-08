'Deze miljoenendeal hebben Genk en Chelsea onderhandeld over Ugbo'

KRC Genk heeft met Ike Ugbo de langverwachte aanvaller beet. In de media verschenen de voorbije uren tal van transferbedragen. Ondertussen kennen we de prijs die de Limburgers aan Chelsea FC hebben betaald.

KRC Genk aast al eventjes op Ike Ugbo. De aanvaller maakte vorig seizoen indruk bij Cercle Brugge, maar de Vereniging was niet kapitaalkrachtig genoeg om hem langer in het Jan Breydelstadion te houden.

Inmiddels is de knoop doorgehakt. Al was er de voorbije uren heel veel onduidelijkheid over de prijs. Sommige bronnen maakten zelfs gewag van een transfersom van acht miljoen euro. De late interesse van Olympique Marseille zou daarvoor gezorgd hebben.

Alles hangt af van Champions League

Het Laatste Nieuws weet dat het werkelijke bedrag tussen drie en vier miljoen euro ligt. Indien de Limburgers zich één van de komende seizoenen én met Ugbo in het team plaatsen voor de groepsfase van de Champions League komt daar nog eens twee miljoen euro bij.