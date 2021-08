Kopzorgen om Jérémy Doku na blessure: past hij voor komende interlandperiode?

Afgelopen weekend viel Jérémy Doku vlak voor rust uit met een hamstringblessure. Daardoor zal hij deze week niet in actie komen voor Stade Rennes. Ook de interlandperiode met de Rode Duivels zou weleens te vroeg kunnen komen.

De vinnige aanvaller werd hard aangepakt door de verdedigers van Nantes. Aanvankelijk speelde Doku door, maar tien minuten voor rust moest hij zijn wedstrijd dan toch staken.

Stade Rennes won dan wel de partij (1-0), maar de blessure van Doku zorgt voor kopzorgen bij zijn trainer: “Het is een grote aderlating. Ik weet nog niet hoe lang hij onbeschikbaar zal zijn, maar ik vrees dat hij tegen Rosenborg (Conference League) en Angers er niet bij zal zijn”, vertelt Bruno Genesio aan L’Equipe.

De Franse voetbaltrainer hoopt na de interlandperiode weer op zijn goudhaantje te kunnen reken. Dat is dan weer slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Het blijft dus nog even afwachten of de 19-jarige flankaanvaller volgende week door Roberto Martinez wordt opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland, Wit-Rusland en Tsjechië.