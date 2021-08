Europese coëfficiënt zwaar onder druk... Hoe is het zover gekomen? "Veel clubs hebben geen visie" en "In België heel zwakke Pro League"

De Belgische clubs moeten deze week rechtzetten wat vorige week scheef liep. Antwerp, Anderlecht en Gent moeten punten sprokkelen voor de Europese coëfficiënt en doorgaan in Europa. Maar hoe zijn we in deze situatie beland?

Onze voetballeiders denken te veel op korte termijn, meent Tomas Van Den Spiegel. De CEO van Flanders Classics heeft in het wielrennen grote hervormingen doorgevoerd om een langetermijnsplan te hebben. "Dat is een typisch Belgische mentaliteit. Iedereen kijkt vooral naar wat belangrijk is voor zichzelf", stelt Van Den Spiegel in de podcast De Tribune.

"Clubs worden niet gerund als een modern bedrijf. Bepaalde clubs hebben wel een visie, maar bij veel clubs is dat niet het geval. Je zit in België ook met een heel zwakke Pro League, omdat de clubs dat ook zo gewild hebben. In de Pro League wordt er vooral veel ruzie gemaakt. Er komt heel weinig concreets uit en al zeker geen langetermijnvisie. Het gaat altijd over de korte termijn. Dat mis ik hier."

Om zeker te zijn van een rechtstreekse deelnemer aan de Champions League moeten we in de top tien geraken. "In andere landen wordt beter gewerkt. Daar durven de clubs ook aan hetzelfde zeel te trekken wanneer het nodig is."